San Siro pronto a cambiare nome: Milan e Inter lavorano a un accordo di sponsorizzazione da 30 milioni. Tutti i dettagli

San Siro verso una svolta storica: Milan e Inter trattano la cessione dei naming rights per 30 milioni. In corsa uno sponsor già favorito

Milan e Inter hanno ufficialmente avviato la ricerca di un partner commerciale che darà il nome al futuro stadio, entrando nel vivo delle trattative per i naming rights di San Siro. Una mossa strategica che punta a massimizzare i ricavi legati all’impianto e a rafforzare la modernizzazione delle strutture.

Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Bianchin, l’operazione è tra le più ambiziose mai viste in Italia: si stima un valore compreso tra 20 e 30 milioni di euro a stagione. Una cifra che, se confermata, porterebbe l’accordo a competere con i principali deal europei, garantendo a rossoneri e nerazzurri un flusso di entrate cruciale.

La scelta dello sponsor non è semplice: occorre trovare un marchio capace di sposare la propria identità con la storia e il prestigio dei due club. Tra le prime ipotesi spicca il nome di Generali, colosso assicurativo da sempre vicino al mondo dello sport e dotato della forza finanziaria e della risonanza internazionale necessarie per sostenere un investimento di questa portata.

Le trattative sono ancora agli inizi, ma l’interesse di un brand di tale calibro conferma il prestigio dell’operazione. Oltre all’aspetto economico, l’accordo rappresenterebbe un passo decisivo verso la modernizzazione dell’esperienza stadio, fondamentale per Milan e Inter in vista di un eventuale nuovo impianto o della riqualificazione del Meazza.

