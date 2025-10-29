Rabiot Milan, il francese stupisce Allegri!: il centrocampista ha messo nel mirino quella sfida. Tutte le novità

Rabiot sorprende il Milan e Massimiliano Allegri: adesso nel mirino del centrocampista ex Juventus c’è il Parma!

In un momento in cui gli infortuni stanno falcidiando la rosa del Milan, arriva una ventata di ottimismo dall’infermeria: Adrien Rabiot sta facendo di tutto per anticipare i tempi di recupero e tornare in campo prima della sosta per le Nazionali. Il centrocampista francese punta con decisione alla sfida contro il Parma, in programma tra dieci giorni, ultima tappa prima della pausa.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il comportamento di Rabiot riflette una grande dedizione e senso di responsabilità verso la squadra, in un frangente delicatissimo. La sua assenza si è fatta sentire: Rabiot è il perno del centrocampo di Allegri, interprete ideale del suo calcio pragmatico, capace di coniugare forza fisica, copertura difensiva e inserimenti offensivi. La sua presenza è fondamentale per restituire equilibrio tattico a un Milan che, dopo un periodo di flessione, ha visto il Napoli balzare in testa alla classifica.

Allegri, in sinergia con il direttore sportivo Igli Tare, spinge per un rientro rapido, pur mantenendo la massima cautela. L’urgenza è dettata non solo dalle assenze di Pulisic e dal possibile forfait di Tomori contro la Roma, ma anche dal peso specifico della gara contro il Parma.

Parma, crocevia prima della pausa

La trasferta al Tardini rappresenta l’ultima occasione per il Milan di chiudere il ciclo pre-sosta con una vittoria che possa ridare slancio. Anche un impiego parziale di Rabiot potrebbe rivelarsi decisivo per dare stabilità alla squadra e blindare i tre punti.

Lo staff medico, consapevole dei rischi di una ricaduta, sta monitorando il recupero giorno per giorno. Se il francese riuscirà a tornare ad allenarsi con il gruppo entro metà della prossima settimana, le possibilità di vederlo almeno in panchina aumenterebbero sensibilmente.

Il Milan attende con trepidazione: il ritorno di Rabiot potrebbe essere la chiave per ritrovare solidità e rilanciarsi in campionato.

