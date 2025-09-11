Rabiot-Milan, il centrocampista atterra a Milano - Calcio News 24

Rabiot-Milan, è ufficiale: il francese atterra a Milano e si prepara a iniziare la nuova avventura

Il matrimonio tra Rabiot e il Milan è finalmente realtà. Dopo settimane di trattative e indiscrezioni, Adrien Rabiot è sbarcato a Milano, pronto a vestire la maglia rossonera. Il centrocampista francese è atterrato nelle scorse ore all’aeroporto di Malpensa, con un volo privato partito da Parigi. Al suo arrivo ha rilasciato le prime parole da nuovo giocatore del Diavolo: «Sono molto contento. Forza Milan!», un messaggio che ha subito infiammato i tifosi milanisti.

L’operazione Rabiot-Milan rappresenta un colpo di grande spessore per la formazione allenata da Massimiliano Allegri. Dopo aver terminato gli impegni con la Nazionale francese, il centrocampista ha finalmente raggiunto Milanello per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura. Rabiot porterà in dote esperienza internazionale, qualità tecniche, fisicità e quella versatilità che da tempo mancava nel cuore del centrocampo rossonero.

Il tecnico Allegri è stato uno dei principali sponsor del trasferimento. Dopo averlo allenato alla Juventus, il mister conosce perfettamente il valore e le caratteristiche di Rabiot. Non a caso, il progetto Rabiot-Milan è nato proprio da una richiesta specifica del tecnico toscano, che ha visto nel francese il profilo ideale per completare il suo centrocampo. Il ruolo di Igli Tare, nuovo direttore sportivo, è stato altrettanto determinante: l’accordo è stato raggiunto dopo un lavoro di precisione e pazienza.

Il centrocampista classe 1995 andrà ad affiancare elementi come Reijnders, Loftus-Cheek e Bennacer, formando un reparto completo e competitivo su più fronti. Con l’inizio degli allenamenti a Milanello, Rabiot avrà l’occasione di integrarsi nel gruppo e di entrare nei meccanismi tattici della squadra.

Il progetto Rabiot-Milan non è solo un’operazione di mercato, ma una dichiarazione di ambizione da parte del club rossonero. L’obiettivo è chiaro: tornare protagonisti in Italia e in Europa. E con un rinforzo del calibro di Rabiot, le possibilità di centrare gli obiettivi stagionali aumentano notevolmente.

I tifosi rossoneri, ora, attendono solo di vederlo in campo con la maglia del Milan. Il conto alla rovescia per l’esordio ufficiale è iniziato: l’era Rabiot-Milan può davvero cominciare.