Radu operato all’ernia inguinale: operazione perfettamente riuscita

Stefan Radu operato per l’ernia inguinale che lo ha fermato nel riscaldamento di San Siro: intervento riuscito

Stefan Radu è stato operato oggi per un’ernia inguinale. Le sue condizioni sono state rese note dalla Lazio con un comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO – «Nella mattinata odierna il calciatore Stefan Radu è stato sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale. L’intervento, eseguito dal Prof. Paolo Barillari e dalla sua equipe, è perfettamente riuscito. L’atleta verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare i tempi per la ripresa dell’attività».