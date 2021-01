Rafia titolare in Juve Genoa? L’idea di Pirlo per la Coppa Italia. Il trequartista tunisino potrebbe essere schierato a sorpresa dall’inizio

Una delle idee di Pirlo in vista del match di questa sera è il possibile schieramento nella formazione titolare di Hamza Rafia, trequartista tunisino che in questa stagione sta incantando in Under 23 e che è entrato regolarmente in bolla.

Il classe 1999 ex Lione potrebbe agire in un ruolo alla Ramsey tra esterno di centrocampo e sottopunta.