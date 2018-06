Il procuratore Mino Raiola ha proposto Gigio Donnarumma alla Roma. Il club giallorosso può cedere Alisson per puntare sul portiere del Milan

Quale futuro per Gigio Donnarumma? Il portiere classe ’99 del Milan potrebbe lasciare i rossoneri ma al momento non ha in mano grosse offerte. I grandi club stranieri sembrano intenzionati a scommettere su altri portieri: Alisson, Courtois, De Gea potrebbero cambiare maglia e potrebbero accasarsi al Real Madrid, al Liverpool o in altri club. Il PSG pare intenzionato a puntare su Gigi Buffon e il classe 1999 del Milan rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano. Mino Raiola però non è soddisfatto e sta lavorando a una clamorosa operazione.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il portiere del Milan è stato proposto alla Roma. Il club giallorosso, in caso di offerta allettante (da 70 milioni in su) potrebbe privarsi del portiere brasiliano. Mino Raiola ne potrebbe approfittare, visti i buoni rapporti con i giallorossi dopo il rinnovo per Luca Pellegrini e i colloqui per Justin Kluivert, e potrebbe imbastire una nuova operazione con Monchi. Il tentativo di Raiola, almeno per il momento, è andato a vuoto perché la Roma deve rispettare i paletti della Uefa e, tra stipendio e ammortamento, avrebbero dovuto investire tra i 17 e i 20 milioni di euro. Non sono esclusi però colpi di scena e nuovi contatti tra le parti. Il calciomercato è appena iniziato.