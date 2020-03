Raiola: «Voglio portare un calciatore al Real Madrid»

L’agente sportivo Mino Raiola ha anticipato di voler portare un calciatore al Real Madrid durante il mercato estivo

Il noto agente sportivo Mino Raiola è stato intercettato dai microfoni di Marca, a cui ha dato una scottante anticipazione in vista del mercato estivo.

«Le mie relazioni con il Real Madrid sono ottime. Sono in contatto con José Angel e mi piace molto parlare di calcio e delle questioni Fifa con lui. Voglio portare un calciatore al Real a titolo definitivo e ci proverò in questa estate. Sarebbe un orgoglio per me e i miei calciatori perché il Real è un grande club».