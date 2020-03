Rama, premier Albania: «Italia lasciata sola? Imbarazzante»

Edi Rama, premier dell’Albania, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

Edi Rama, premier dell’Albania, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sull’aiuto al nostro paese:

«Nasce da una memoria forte: la mia generazione ha vissuto sulla pelle sia i tempi bui della dittatura sia la ferocia del mare della libertà, quando abbiamo nuotato verso l’Italia. Guardare l’Italia lasciata sola diventava ogni giorno più imbarazzante».

RAZZISMO – «È vera la questione del razzismo, ma uscivamo da 50 anni di ibernazione, sembravamo usciti dal mare solo per far paura ai bambini. Eravamo i vostri nonni che in America per tutti erano solo ladri, mafiosi. Abbiamo sofferto, ma l’amore incondizionato per l’Italia ci ha aiutato a sopravvivere all’umiliazione, a farci conoscere ed essere accettati per ciò che siamo»