Ramirez non pensa all’addio: «Resto alla Sampdoria»

Ramirez, trequartista della Sampdoria, ha fatto il punto nel pre partita contro l’Atalanta: le parole del blucerchiato

Gaston Ramirez, trequartista della Sampdoria, ha commentato il suo futuro ai microfoni di Sky Sport nel pre partita contro l’Atalanta.

«Senza dubbio le prime partite sono sempre un po’ sottotono, non è successo solo alla Sampdoria. Pian piano cresciamo insieme come squadra e individualmente. Futuro? La mia posizione è di tranquillità, serenità. Ranieri mi ha dato quella serenità di cui un calciatore ha bisogno in questi momenti. Non è la situazione che la società vorrebbe avere, ma restare qui con la fiducia nel mister è tanto per me».