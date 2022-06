Ramsey, Balzarini: «Ramsey ha rifiutato la proposta del Karagumruk»

Le parole di Balzarini su Aaron Ramsey: «La Juve lo ha aspettato, gli ha dato l’occasione di giocare. Vuole una buonuscita»

La situazione di Ramsey per la Juve comincia ad essere spinosa dopo il rifiuto del gallese al Karagumruk di Pirlo. Il giornalista Gianni Balzarini con un video pubblicato su YouTube ha fatto alcune rivelazioni sull’ex Rangers.

LE PAROLE – «Ramsey ha rifiutato la proposta dalla società turca e non è una bella notizia per la Juventus. All’Arsenal aveva fatto molto bene, un centrocampista così mancava. Ma infortunato dopo un infortunio di aprile 2019, una cosa seria. Quello che dispiace è un giocatore che sta facendo di tutto per mettere in difficoltà la Juventus che gli ha dato un posto da titolare all’inizio, lo ha curato e ha deciso poi che non rientrava più in un progetto del genere perché continuava a farsi male. In nazionale non si infortunava mai e diceva che si sentiva a casa sua, poi tornava a Torino e aveva l’acciacco. Perché non trova l’accordo? Vuole una buonuscita particolare dalla Juve. Credo che non sia un comportamento corretto. La Juve lo ha aspettato, gli ha dato l’occasione di giocare. Non può dire che la Juve non gli ha dato la possibilità di sfondare in Serie A. Già l’anno scorso è stato difficile fargli accettare i Rangers. Non mi piace questo comportamento. La Juve andrebbe a risparmiare 12 milioni lordi di ingaggio se vende Ramsey. A volte il presunto immobilismo di una società dipende da questo tipo di situazioni».