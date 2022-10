Rangnick: «Al Manchester United volevo uno tra Vlahovic, Morata e Haaland»

L’ex allenatore del Manchester United, Rangnick, ha parlato degli ex obiettivi di mercato dei Red Devils. Ecco tutti i nomi

Ralf Rangnick, ex allenatore del Manchester United, ha parlato alla Bild dei suoi obiettivi di mercato quando era sulla panchina dei Red Devils. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Una domenica mi informarono dei guai (giudiziari, ndr) di Greenwood, e Martial se n’era già andato. Ci mancavano attaccanti per fare tre competizioni, ho detto al board che avremmo dovuto capire se ingaggiare qualche giocatore ma mi è stato detto di no. Avevo fatto nomi realistici, come Gvardiol e Nkunku del Lipsia. O anche Morata, Luis Diaz, Vlahovic e anche Erling Haaland, quando era ancora sul mercato. La società però decise di ricostruire la rosa con un altro allenatore».