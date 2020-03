Rangnick Milan, dall’Inghilterra: anche il Manchester United sul tedesco

Diavolo e Red Devils pronti a darsi battaglia per Rangnick: interesse del Manchester United verso l’obiettivo del Milan

Ivan Gazidis è intenzionato ad affidare la panchina del Milan a Ralf Rangnick in vista della prossima stagione. I rossoneri, tuttavia, non sarebbero gli unici interessati al manager tedesco.

Secondo quanto riportato da The Independent, testata britannica online, anche il Manchester United starebbe pensando al Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull. I Red Devils lo considerano il profilo più adeguato per guidare il club in caso di divorzio anticipato con Solskjaer.