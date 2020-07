Rangnick Milan, salta tutto. L’agente: «Non è il momento giusto»

Clamorosa indiscrezione in casa Milan: Pioli ha convinto la dirigenza e firmerà il rinnovo del contratto. Salta Rangnick

Stefano Pioli resterà l’allenatore del Milan nel corso della prossima stagione. Gli ottimi risultati ottenuti sul campo hanno premiato il tecnico rossonero, che firmerà un prolungamento di contratto.

La conferma dell’agente del manager tedesco: «Il Milan e Ralf Rangnick hanno concordato che non è il momento giusto per lavorare insieme. Per questo motivo, tenendo conto dei buoni risultati con Pioli, è stato deciso che Rangnick non assumerà un ruolo nel Milan».