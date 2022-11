Ranieri: «Da noi si studia e si insegna calcio in maniera diversa rispetto al resto del Mondo»

Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma e di altre squadre, ha parlato dei tecnici italiani in Italia e in Europa dopo l’exploit di Coppa a La Gazzetta dello Sport

Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma e di altre squadre, ha parlato dei tecnici italiani in Italia e in Europa dopo l’exploit di Coppa a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Non sono sorpreso dai risultati ottenuti dagli allenatori italiani. La A non sarà il campionato più bello del mondo, ma la raffinatezza tattica è cifra stilistica del nostro calcio. Anche le piccole adottano strategie che possono mettere in difficoltà chiunque. Da noi si studia e si insegna calcio in una maniera differente rispetto al resto del Mondo. Spalletti, Conte, Ancelotti, Inzaghi e Pioli sono il nostro orgoglio da esportazione. Hanno un patrimonio di conoscenze che non ha nulla da invidiare agli altri colleghi».