Ranieri: «Crisi Inter? Tempo fa dissi questo... Mourinho con lui tutto è possibile»

Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio Rai

Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio Rai. Le sue dichiarazioni:

FERRIERI CAPUTI – «Debutto positivo e mi auguro che la figura dell’arbitro venga sempre più sdoganata a favore degli arbitri donna. Serve anche una educazione maggiore verso la categoria».

SAMPDORIA – «Non posso rispondere concretamente su niente, al momento so quello che leggo».

INGHILTERRA – «La differenza sta nella grande velocità di gioco, là vanno molto più veloci e si risponde faccia a faccia e l’arbitro è più portato a far andare avanti. I giocatori si adeguano a quel concetto di calcio».

INTER – «La crisi del 2011 c’è stata proprio con un cambio radicale, quella di oggi era meno auspicabile. Non so come si possa risolvere. Io tempo fa dissi ma se fossi presidente e mi accorgessi che la mia squadra non segue più l’allenatore lo manderei via ma al contrario no. Se la squadra lo segue ma è solo un problema di risultati non cambierei».

ALLEGRI – «Ci ho scommesso a inizio campionato su Allegri. Sabato prossimo contro il Milan vedremo una gran bella partita».

MOURINHO – «Non possiamo dire se succederà qualcosa di clamoroso. Lui ha trovato la chiave giusta per galvanizzare la piazza. Lasciamolo lavorare, non credo abbia una squadra da Scudetto ma con lui tutto può succedere».

NAPOLI – «Gran bel Napoli, gran bel Spalletti e grandi acquisti. Devo fare i complimenti alla società per il mercato. Ho visto la partita contro il Liverpool ed è stato maestoso».

MILAN – «Gol irregolare? Mi sarei arrabbiato (ride n.d.r.). A parte gli scherzi avrei chiesto motivazioni»