Ranieri: «Salvezza? Mi divertirò quando avrò riportato la nave nel porto»

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore blucerchiato:

SALVEZZA – «Mi divertirò quando avrò riportato la nave nel porto. Siamo stati per troppo tempo sott’acqua e adesso le cose stanno andando in un certo modo. Dobbiamo continuare e non possiamo rilassarci. Abbiamo dimostrare di fare buone gare se siamo concentrati».

CONDIZIONE FISICA – «Il lockdown ha portato questi ragazzi soffrire perché in parecchi sono stati contagiati dal virus, motivo per cui hanno rallentato gli allenamenti che stavano facendo. Al rientro hanno recuperato quel periodo e, anzi, hanno fatto più di quello che erano abituati a fare con noi. Pian piano sono cresciuti».

ASPETTO PSICOLOGICO – «In tutte le partite che abbiamo fatto, le statistiche hanno dimostrato che abbiamo migliorato passo dopo passo. Questo ha portato ad una consapevolezza che andava oltre al risultato. Adesso sono arrivate comunque alcune vittorie importante. La vittoria contro il Lecce ci ha portato quel pizzico di consapevolezza in più».

PROSSIME PRESTAZIONI – «La squadra deve continuare a giocare come stanno facendo. Voglio giocatori che lottano su ogni pallone e che non si diano per vinti. Ci sarà poi l’esame per tutti. ».