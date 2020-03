Ranieri: «Impresa Leicester? Sono rimasto nel cuore degli italiani»

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha ricordato la storica vittoria della Premier League alla guida del Leicester

Interpellato da Sky Sport, Claudio Ranieri ha parlato della vittoria della Premier League con il Leicester. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore della Sampdoria.

«Sono rimasto nel cuore degli italiani, queste cose fanno piacere. Battute sulla salvezza delle Foxes? Prima del match contro il City avevamo diversi punti, l’importante era non far sentire il peso a una squadra partita per salvarsi, temevo un contraccolpo. Passo dopo passo ho messo un obiettivo alla volta, sdrammatizzando sempre. Partita più emozionante? Quella contro il Manchester City lo è stata. Ma anche quella in casa con l’Everton, quando venne Bocelli».