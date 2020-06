Ranieri: «Inter campione? Dopo il Covid tutto è possibile» – VIDEO

Claudio Ranieri ha parlato della lotta scudetto tra Inter, Juventus e Lazio dopo il match perso contro i nerazzurri

Claudio Ranieri ha parlato della lotta scudetto tra Inter, Juventus e Lazio dopo il match perso a San Siro contro i nerazzurri. Le sue parole

«L’Inter si sta giocando le chance per vincere il campionato perchè tutto è possibile con il caos che è successo con il COVID. Per cui sapere di dover venire qua e fare la vittima sacrificale non ci stavo. Ho detto di reagire ai ragazzi perchè avevamo tutti i mezzi per dire la nostra anche stasera»