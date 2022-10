Ranieri: «L’ho già detto a mia moglie: non smetto di allenare»

Claudio Ranieri, allenatore, ha parlato delle possibili prossime sfide come tecnico su una panchina di un importante club

Claudio Ranieri, allenatore, ha parlato al Corriere Fiorentino di una sua possibile prossima avventura su una importante panchina. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «L’ho già detto a mia moglie: non smetto. E lei è d’accordo. Il calcio è il mio mondo, sono un allenatore europeo in cerca di un’altra avventura. Ovunque sia. Anche per questo parlo pochissimo del campionato, no voglio entrare nelle dinamiche altrui, conosco le difficoltà che ci sono nell’allenare».