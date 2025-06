Ranieri pronto a dire sì: c’è l’ok di Friedkin alla Nazionale; per lui pronto un doppio ruolo

Claudio Ranieri pronto ad accettare la chiamata della Nazionale, c’è anche l’ok di Friedkin: possibile l’opzione del doppio ruolo

Claudio Ranieri è pronto a diventare il nuovo commissario tecnico dell’Italia. La chiamata, come riportato da la Gazzetta dello Sport, è arrivata ieri pomeriggio, in un momento di apparente quiete, e lui non ha esitato: dire di no sarebbe stato come tradire sé stesso, tifoso della Nazionale prima ancora che professionista. Dopo aver chiuso con i club, il ritorno in azzurro prende forma. La Federcalcio è pronta a ufficializzare l’accordo, anche grazie al via libera della Roma: Ranieri potrà ricoprire un doppio ruolo, allenatore dell’Italia e consigliere personale del presidente Dan Friedkin. Non sarebbe una prima assoluta: Ferguson e Michels, ad esempio, hanno gestito incarichi simili in passato.

Per Ranieri, questa nuova avventura è la naturale prosecuzione di una carriera che lo ha visto protagonista in Italia e in Europa, fino alla leggendaria impresa con il Leicester. L’azzurro lo riporta dove tutto si fa più grande, più simbolico. È l’uomo giusto per un momento difficile: ha esperienza, equilibrio, capacità di gestione e una profonda conoscenza dell’ambiente. Nella sua visione non esiste differenza tra allenatore e selezionatore: tutto ruota attorno alla condizione del momento, all’ispirazione del gruppo, alla lettura dei segnali. Ed è proprio con questa mentalità che si prepara a guidare l’Italia in una rincorsa Mondiale ancora possibile. In famiglia, assicura, hanno capito subito. E poi, come si fa a dire di no all’Italia?