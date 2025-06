Ranieri allenerà l'Italia? Quel fattore potrebbe essere determinante nella scelta del nuovo CT azzurro - Calcio News 24

Ranieri nuovo allenatore dell’Italia? Ecco il piano dietro ad un possibile colpo dopo l’esonero di Luciano Spalletti

Dopo l’addio di Luciano Spalletti, la Nazionale italiana è ufficialmente alla ricerca di un nuovo commissario tecnico. La FIGC sta valutando diversi profili per guidare gli Azzurri nel prossimo ciclo, e tra i nomi più caldi emergono quelli di Stefano Pioli e Claudio Ranieri. In particolare, il tecnico romano sembra godere della stima del presidente federale Gabriele Gravina, che lo considererebbe la prima scelta per raccogliere l’eredità di Spalletti.

La Federazione ha già avviato i primi contatti con Ranieri, nella speranza di convincerlo ad accettare l’incarico. Tuttavia, l’ex allenatore di Cagliari, Roma e Leicester City è attualmente impegnato in un progetto che lo coinvolge profondamente: quello giallorosso. Ranieri, infatti, ha mostrato più volte attaccamento alla Capitale e vorrebbe onorare l’impegno preso con la società. In questo senso, il ruolo della famiglia Friedkin, proprietaria della Roma, sarà cruciale per capire se esistano margini per una possibile uscita consensuale.

Nella giornata odierna, Ranieri ha avuto un colloquio con il nuovo direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, e con Gian Piero Gasperini, nuovo tecnico giallorosso. Dal confronto non sono emersi segnali concreti di un addio imminente. Al contrario, Ranieri avrebbe espresso la volontà di proseguire il suo percorso nella Capitale.

Nonostante ciò, secondo fonti vicine alla FIGC, il tecnico sarebbe ancora diviso tra il richiamo della Nazionale e il desiderio di restare a Roma. Tra le ipotesi al vaglio, ce n’è anche una piuttosto inusuale ma affascinante: quella di un doppio incarico, che vedrebbe Ranieri alla guida sia della Roma che dell’Italia. Un’opzione complicata, che richiederebbe il via libera di entrambe le parti coinvolte.

Il futuro della panchina azzurra resta quindi incerto, ma i prossimi giorni saranno determinanti per chiarire se Ranieri sarà il prossimo CT o se la FIGC dovrà virare su un altro profilo.