Ranieri: «Se ci aiutiamo le cose vanno bene» – VIDEO

Sampdoria, Ranieri sottolinea l’importanza nel gruppo per il raggiungimento dei risultati – VIDEO

La vittoria della Sampdoria contro il Cagliari è la vittoria di Claudio Ranieri. Il tecnico doriano ha saputo recuperare una squadra che si era persa e che ora è vicina a centrare l’obiettivo salvezza, che dista solo due punti.

«Io sostengo che se ci si aiuta gli uni con gli altri, se si è altruisti e non egoisti la squadra rende sicuramente di più. C’è un lavoro di equipe non è uno sport singolo. Chiamatelo gruppo, famiglia, chiamatelo come volete, l’importante è che ci sia condivisione di quello che si fa».