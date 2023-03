Ranocchia svela: «Non sento più l’esigenza di stare dentro al mondo del calcio»

Andrea Ranocchia, difensore centrale ex Inter, ha parlato del suo immediato futuro dopo il ritiro dal calcio giocato dopo il Monza

FUTURO – «Calcio? Non sento più l’esigenza di star dentro quel mondo lì. Poi magari dopo questa estate di riposo, a settembre, faccio il corso di allenatore, però non lo so. Oggi non ho idea di cosa accadrà e nemmeno ci voglio pensare. Ora devo fare un po’ di detox da tutto ciò che è stato negli ultimi 30 anni».