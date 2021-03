Ranocchia a Sky Sport nel pre-partita di Torino-Inter. Ecco le sue parole

Andrea Ranocchia a Sky Sport nel pre-partita di Torino-Inter. Ecco le sue parole:

«Abbiamo lavorato molto in questi giorni al fine di non sottovalutare questo genere di partita. Una squadra matura come la nostra non può abbassare l’attenzione e avere maggiore motivazione rispetto agli avversari».