Rashford, addio vicino per l'attaccante dello United. Quelle squadre lo vogliono in estate. Le ultime - Calcio News 24

Rashford, addio sempre più vicino allo United: Aston Villa, Newcastle e Barça in corsa

Il futuro di Marcus Rashford sembra sempre più lontano da Manchester. Dopo una stagione travagliata con la maglia dello United, l’attaccante inglese classe 1997 è al centro del mercato estivo. Nonostante un contratto in scadenza nel 2028, il club di Old Trafford sarebbe pronto ad ascoltare offerte per lui. Le prestazioni altalenanti e un rapporto non più saldo con l’ambiente hanno aperto la porta a un addio, rendendo Rashford uno dei nomi più caldi di questa sessione.

In prestito all’Aston Villa da gennaio, Rashford ha ritrovato minuti, fiducia e incisività: 17 presenze, 4 gol e 6 assist. Numeri che non solo hanno rilanciato la sua immagine, ma che hanno anche convinto il club di Birmingham a considerare seriamente il riscatto. L’interesse dei Villans è concreto, ma la concorrenza non manca.

Secondo quanto riportato da The Sun, anche il Newcastle si è inserito con decisione nella corsa a Rashford. I Magpies, qualificati per la prossima Champions League, vedono nell’attaccante inglese un potenziale protagonista. Il tecnico Eddie Howe lo considera un rinforzo strategico: offrire continuità a un giocatore in cerca di riscatto potrebbe rivelarsi la chiave per riportarlo ai massimi livelli. Inoltre, restare in Premier League e brillare in campo europeo aumenterebbe le sue chance di rientrare nel giro della nazionale in vista del Mondiale 2026.

Ma il nome di Rashford è finito anche sul taccuino del Barcellona. Il club catalano, nonostante le difficoltà economiche, guarda con interesse al profilo dell’attaccante inglese. Tuttavia, in Spagna la concorrenza interna sarebbe molto più alta, e il rischio di perdere minuti in campo potrebbe frenare il desiderio del giocatore di vestire blaugrana.

Per lo United, una cessione di Rashford rappresenterebbe l’occasione per liberare spazio salariale e inaugurare un nuovo ciclo tecnico. Il club è infatti intenzionato a ristrutturare la rosa, puntando su giovani in rampa di lancio e profili più funzionali al progetto.

Con la sua velocità, esperienza internazionale e versatilità tattica, Marcus Rashford resta una pedina ambita in Premier e non solo. L’estate è appena iniziata, ma il suo nome è già al centro del mercato. Il futuro è tutto da scrivere.