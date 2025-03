Rashford la prima doppietta fa dimenticare il Manchester United: «Ecco cosa succede da quando sono all’Aston Villa»

Dopo la prima doppietta con la maglia dell’Aston Villa, in FA Cup contro il Preston, Marcus Rashford parla del suo approdo a Birmingham

Contro il Preston North End in FA Cup è arrivata la prima doppietta di Marcus Rashford, attaccante dell’Aston Villa, ex Manchester United.

Il giocatore di Unai Emery ai microfoni della BBC ha sfruttato l’occasione per mandare una frecciatina proprio alla sua ex squadra, dichiarando: «È stata una bella sensazione. Penso di poter ancora migliorare la mia forma e ho saltato un sacco di partite prima di unirmi a questa squadra. Quindi al momento il mio corpo si sente bene e non ho infortuni e mi sto semplicemente godendo il mio calcio. Quindi per ora va tutto bene »