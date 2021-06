Rashford elogia Ronaldo: «Un giocatore strepitoso, la prima volta che lo vidi...»

Rashford elogia Ronaldo: «È un esempio, per lui è diventato normale battere record. La prima volta che lo vidi…»

L’attaccante dell’Inghilterra e del Manchester United ha speso parole al miele per Cristiano Ronaldo, elogiandone le qualità tecniche e le caratteristiche che fanno del portoghese un vero e proprio leader.

«Per noi sarebbe incredibile affrontare il Portogallo. Cristiano è un giocatore strepitoso, per lui è normale battere ogni record. La prima volta che lo vidi giocare cercava sempre il dribbling e l’uno contro uno, poi si è trasformato progressivamente in un animale da gol e in un uomo assist. Ha 36 anni, ma segna ancora tantissime reti. È un esempio per tantissimi giocatori e anche per me» ha dichiarato.