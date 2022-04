Raspadori Juve, entra in scena Arrivabene: l’a.d. ha un asso nella manica

Calciomercato Juve: per arrivare a Raspadori potrebbe scendere in campo Arrivabene in prima persona con un asso nella manica

Potrebbe essere Maurizio Arrivabene l’asso nella manica della Juve per l’acquisto del giovane Giacomo Raspadori, uno dei primi nomi sulla lista degli acquisti per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

L’a.d. bianconero ha ottimi rapporti con Tullio Tinti, procuratore del giocatore, con il quale è facile abbia già parlato di un possibile sbarco a Torino. Altro punto su cui far leva è poi il buon rapporto che lega la Vecchia Signora al Sassuolo e che ha portato a concludere tanti affari negli ultimi anni.

