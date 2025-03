Italia, la delusione di Raspadori: «Fare tre gol e non vincere o andare ai supplementari è incredibile, ripartiamo dalla reazione; rigore? Inutile recriminare»

Le parole di Giacomo Raspadori, attaccante dell’Italia, dopo l’eliminazione degli Azzurri in Nations League contro la Germania

L’assist a Kean per il 3-2, il rigore del pari realizzato e anche in occasione di quello non dato è lui a servire Di Lorenzo: Raspadori è una delle note più liete di Germania Italia per gli Azzurri e in vista dei prossimi impegni della nazionale di Spalletti uno dei calciatori da cui il ct ha sempre tirato fuori il meglio (come si era visto a Napoli). Di seguito le sue parole dopo la sconfitta ai microfoni della Rai.

LA DELUSIONE PER L’ELIMINAZIONE– «La delusione è tantissima. Lasciando perdere il primo tempo, segnare tre gol qui e non portare a casa una vittoria o i supplementari è incredibile. Dispiace tanto, anche per l’occasione del rigore. Dobbiamo ripartire dalla reazione: non possiamo permetterci di avere questi cali, siamo una squadra forte».

L’EPISODIO DEL RIGORE – «In gare giocate poi così, speri di portarla ai supplementari. Il rigore sembra netto, ma ormai recriminare è inutile».

IL PRIMO TEMPO DIFFICILE – «Siamo stati al di sotto del nostro livello, sia in termini di personalità, sia in cinismo. Avremmo dovuto cercare compattezza, non è sempre semplice essere lucidi. Nel secondo tempo abbiamo reagito al meglio: siamo una squadra forte, non possiamo concedere tre gol così».

PREPARAZIONE O ATTEGGIAMENTO? – «Non credo sia atteggiamento giusto o sbagliato. Quando trovi queste difficoltà, devi reagire: la preparazione è stata giusta, dovevamo fare di più e qualche episodio poteva andare a nostro favore».

L’APPROCCIO ALLA GARA – «Nel calcio moderno, quando le squadre ti aggrediscono così non siamo stati lucidi a gestire il possesso. Dobbiamo uscire più puliti, a partire dalla difesa».

ORA TESTA ALLE QUALIFICAZIONI MONDIALI – «Sicuramente sappiamo che avremo un impegno importante. Pensare a giugno non è semplice, dobbiamo tornare ad essere protagonisti».