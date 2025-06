Raul, lo Shalke 04 lo chiama per la panchina: sarebbe un ritorno per lui

Lo Shalke 04 sogna il ritorno di Raul Gonzalez Blanco: attualmente il tecnico del Castilla, i tedeschi lo vogliono per tornare in Bundesliga

Raúl González Blanco, attuale tecnico del Real Madrid Castilla e icona assoluta del club merengue, è sempre più al centro dell’interesse del calcio tedesco. Dopo aver maturato esperienza e ottenuto buoni risultati alla guida delle giovanili del Real, il suo nome è diventato uno dei più gettonati tra i club di Bundesliga e Zweite Bundesliga alla ricerca di un profilo giovane ma già carismatico e preparato. Tra le squadre che si sono mosse con maggiore decisione c’è, come riportato da Sky Sport DE, lo Schalke 04, storico club tedesco attualmente in difficoltà nella seconda serie nazionale, che vede in Raúl l’uomo giusto per rilanciare un progetto tecnico ambizioso dopo stagioni deludenti.

Lo Schalke non è un club qualunque per Raúl: tra il 2010 e il 2012, l’ex centravanti spagnolo ha indossato la maglia biancoblù lasciando un segno profondo nei tifosi con prestazioni di alto livello e grande professionalità. Il suo ritorno a Gelsenkirchen, questa volta da allenatore, avrebbe un significato simbolico e affettivo molto forte, rappresentando una sorta di rinascita sia per lui che per una piazza che sogna il ritorno ai vertici del calcio tedesco. La sua figura carismatica e la conoscenza dell’ambiente potrebbero essere decisive per avviare un nuovo ciclo e ridare identità a una squadra in cerca di riscatto. L’operazione resta complessa, ma il richiamo reciproco tra Raúl e lo Schalke potrebbe essere troppo forte per lasciarselo sfuggire.