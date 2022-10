Ravezzani duro: «Arbitraggio Fiorentina Inter? Valeri da pensionamento»

Il giornalista Fabio Ravezzani ha detto la sua sull’arbitraggio di ieri sera di Valeri in Fiorentina-Inter

Fabio Ravezzani, giornalista, ha detto la sua circa l’arbitraggio di ieri sera in Fiorentina–Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL MESSAGGIO – «Valeri è da pensionamento. Alcuni errori possono essere comprensibili (fallo Jovic sul 3-3 e Dzeko su 4-3) ma perdersi Dimarco sul rigore e soprattutto non espellerlo dopo aver rivisto le immagini è ingiustificabile. E Mariani, che non lo richiama, non può più fare il varista».