Razzismo, Maignan: «nelle istituzioni c’è chi forse se ne frega»

Le parole molto dure di Mike Maignan sul problema del razzismo e su cosa ancora c’è da fare e cosa non si è fatto

Mike Maignan ha parlato della situazione legata al razzismo ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del portiere rossonero:

«La cosa dura da anni e non sarò l’ultimo. Dopo Cagliari mi hanno convocato per dare la mia versione, ma non è successo nulla. Ho la fortuna di essere sostenuto davvero dal Milan, ma nelle istituzioni italiane ed europee c’è chi forse se ne frega di punire i colpevoli. Lamentarsi non basta più. Allora toccherà a noi giocatori fare qualcosa».