Conte tenta la scalata…Real: sarà lui il successore di Zidane?

Antonio Conte è balzato in pole position nella corsa alla panchina del Real: sotto osservazione dai dirigenti blancos i pro e i contro dell’operazione

A piccoli passi Antonio Conte si avvicina alla panchina del Real. L’attuale allenatore del Chelsea è entrato prepotentemente in corsa per raccogliere l’eredità di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Nelle ultime ore, il presidente dei Blancos, Florentino Perez, sta focalizzando la propria attenzione su Conte valutandone, personalmente e con attenzione, tutti i pro e i contro. A questo punto, non è più una candidatura come tante. Il quotidiano MARCA si è spinto oltre arrivando a definire il leccese: «La prima scelta in questo momento per la dirigenza del Real Madrid». Voci che trovano conferma in Italia. Il profilo dell’ex allenatore della Juventus è arrivato sulla scrivania di Florentino Perez.

A Madrid sarebbero anche pronti ad avviare i primi contatti, ma vogliono prima completare l’analisi completa, in tutte le sfaccettature, del suo profilo. A favore di Antonio pesano tanti fattori: l’esperienza internazionale, l’etichetta di vincente costruita con le vittorie ottenute in panchina alla Juventus e al Chelsea, la sua abitudine alla gestione dei campioni. Ma ci sono anche ovviamente dei dubbi. Uno di questi è sicuramente il contratto che ancora lega Conte al Chelsea fino al 30 giugno 2019: in caso di esonero dal club di Abramovich, Conte dovrebbe percepire una buonuscita intorno ai 12 milioni di euro. Una cifra notevole alla quale non intende rinunciare: motivo per cui, in questo momento, la strada delle sue dimissioni è difficilmente praticabile. Secondo aspetto sotto osservazione a Madrid è il carattere di Antonio: la sua forte personalità e il suo pugno di ferro potrebbero anche non essere perfettamente compatibili con gli equilibri creatisi, in questi anni, all’interno dello spogliatoio del Real.