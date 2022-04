Real Madrid, Ancelotti a un passo dalla storia: basta un punto per la Liga

L’allenatore del Real Madrid Ancelotti è a un punto dalla Liga e da un record storico

Al Real Madrid basta un punto oggi contro l’Espanyol per laurearsi campione di Spagna e mettere la parola fine sul campionato, se ancora ce ne fosse bisogno visti i 14 punti di vantaggio sul Siviglia secondo.

E la conquista della Liga permetterà a Carlo Ancelotti di entrare nella storia. Nessun allenatore, infatti, è mai riuscito a vincere i cinque principali campionati europei. Il primo potrebbe essere (sarà) lui che ha già alzato al cielo lo scudetto in Italia, in Francia, in Germania e in Inghilterra.