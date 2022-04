Real Madrid, Ancelotti è soddisfatto: «Non abbiamo perso la testa»

Real Madrid, il tecnico Carlo Ancelotti è soddisfatto: «Non abbiamo perso la testa dopo l’umiliazione nel Clasico»

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Getafe, molto importante per la vittoria della Liga.

ANCELOTTI – «Non abbiamo perso la testa dopo la batosta col Barcellona. Oggi siamo stati equilibrati, ci siamo portati in vantaggio. Dovevamo gestire questo vantaggio e lo abbiamo fatto bene. Tutti i titoli sono importanti. Non voglio pensarci, però, perché voglio restare concentrato, il campionato non è ancora finito. Abbiamo un vantaggio, ma ci attendono partite molto complicate».