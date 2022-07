Real Madrid, Ancelotti: «Rudiger terzino sinistro? Non sono pazzo...»

L’allenatore del Real Madrid Ancelotti ha parlato della scelta di far giocare Rudiger nel ruolo di terzino sinistro

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, al termine dell’amichevole persa contro il Barcellona ha commentato la sua scelta di far giocare Rudiger nel ruolo di terzino sinistro.

LE PAROLE – «Mi è piaciuto molto e non sono pazzo. Lui è molto intelligente e in quella posizione può giocarci, interscambiandosi durante la partita con Alaba. Quest’ultimo starà a sinistra solo se c’è bisogno, non voglio cambiare la coppia dello scorso anno».