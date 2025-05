Real Madrid, ufficiale l’addio di Ancelotti: l’omaggio è da brividi!

L’annuncio del Real Madrid sull’addio di Carlo Ancelotti come allenatore dei blancos al termine della stagione. Tutti i dettagli

Il Real Madrid ha ufficializzato l’addio di Carlo Ancelotti, che diventerà ct del Brasile.

COMUNICATO – «Il Real Madrid CF e Carlo Ancelotti hanno raggiunto un accordo per porre fine al suo mandato come allenatore del Real Madrid. Il nostro club desidera esprimere la sua gratitudine e il suo affetto a una delle più grandi leggende del Real Madrid e del calcio mondiale. Carlo Ancelotti ha guidato la nostra squadra attraverso uno dei periodi di maggior successo nei nostri 123 anni di storia ed è diventato l’allenatore con più titoli nella nostra storia: 3 Coppe dei Campioni, 3 Coppe del Mondo per Club, 3 Supercoppe europee, 2 titoli della Liga, 2 titoli di Copa del Rey e 2 Supercoppe di Spagna. In totale 15 titoli nelle sei stagioni in cui ha militato nel nostro club».