Real Madrid, Benzema rischia il carcere per il caso Valbuena

Benzema non si è presentato a Versailles per il processo sul caso Valbuena e rischia cinque anni di carcere

Non è ancora finito il caso-Valbuena per Karim Benzema, l’attaccante è accusato di ricatto nei confronti del giocatore ora dell’Olympiakos e ora rischia il carcere. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’attaccante delle merengues rischia sui cinque anni di carcere. Benzema intanto non si è presentato al processo di Versailles. Ecco le parole di Valbuena.

LE PAROLE – «Benzema è stato insistente, voleva a tutti i costi che io incontrassi questa persona. Non mi ha parlato di soldi, ma in cambio della distruzione del video quella gente non si aspettava certo biglietti per lo stadio. Benzema non ha voluto aiutarmi, mi diceva “stai attento, l’Euro sta arrivando…”»