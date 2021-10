Benzema: «Sogno il Pallone d'oro da quando sono piccolo. Su Mbappé al Real...»

Karim Benzema ha parlato ai microfoni di Deported RTVE del sogno di giocare con Mbappé e del Pallone d’Oro

Karim Benzema ha parlato ai microfoni di Deported RTVE del sogno di giocare con Mbappé e di conquistare il Pallone d’Oro.

NATIONS LEAGUE – «Il titolo ha significato molte cose per me, è il primo trofeo con la mia nazionale, molto orgoglioso del mio lavoro dopo cinque o sei anni senza giocare per il mio paese, sono molto felice, molto orgoglioso del mio lavoro e mi fa venire voglia di lavora di più e porta un altro titolo».

PALLONE D’ORO – «Penso che sia un trofeo che tutti i giocatori un giorno vogliono, ce l’hanno tutti in testa, per me è un trofeo a cui penso sempre da quando ero piccolo. Se posso essere vicino a questo trofeo è perché con i miei compagni di squadra lavoro molto».

GIOCARE CON MBAPPÉ – «Perchè no? Dobbiamo aspettare, ma perché no? Certo, mi piacerebbe giocare con lui un giorno, anche se ora dobbiamo aspettare e rispettare la sua squadra».