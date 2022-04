Real Madrid, tensione Kroos Ancelotti: il motivo

Tony Kroos non le manda a dire ad Ancelotti al momento della sostituzione: il tedesco non era d’accordo con il tecnico

Il Real Madrid sta perdendo 3-1 in casa contro il Chelsea, ma si parlerà tanto anche della situazione Kroos Ancelotti.

Il tedesco non ha gradito la sostituzione e non le ha mandate a dire al suo allenatore. Il centrocampista voleva dare ancora il suo contributo ai compagni in un match importantissimo. I due si sono comunque dati il cinque, ma resta la reazione del tedesco.