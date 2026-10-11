Real Madrid, follia di Vinicius! Espulso al VAR per una tirata di capelli

Dopo il gol di Diomandé, la rete del 2-0 viene cancellata dopo la revisione: il brasiliano lascia i blancos in dieci, ma il Real vince 1-0

Serata movimentata al Bernabéu per Real Madrid-Villarreal, partita dell’ottava giornata di Liga. I blancos di José Mourinho, allenatore portoghese tornato sulla panchina madridista, erano passati in vantaggio al 63′ grazie al primo gol con la nuova maglia di Yan Diomandé, ala ivoriana arrivata in estate per 125 milioni di euro, quando al 71′ Vinícius Júnior ha segnato quello che sembrava il raddoppio.

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La revisione e il rosso diretto

Il brasiliano, entrato al 52′ al posto del terzino inglese Trent Alexander-Arnold, ha dovuto però interrompere subito i festeggiamenti. Il VAR ha richiamato l’arbitro Isidro Díaz de Mera alla on-field review: nell’azione che aveva portato alla rete, l’attaccante aveva infatti tirato vistosamente i capelli a Saliba, centrocampista del Villarreal. Dopo aver rivisto le immagini, il direttore di gara ha annullato il 2-0 ed estratto il cartellino rosso, lasciando il Real in dieci per il finale. Una scelta che ha scatenato le proteste del giocatore.

Il Real tiene il vantaggio

Con l’uomo in meno la gara si è fatta più tesa, ma la squadra di Mourinho ha difeso il vantaggio fino al triplice fischio, tenendosi a sei punti dal Barcellona capolista. Decisiva anche la prestazione di Federico Valverde, centrocampista uruguaiano, autore dell’assist per il gol di Diomandé.

Clásico a rischio per Vinicius

L’espulsione rischia di avere conseguenze importanti. Prima del Clásico contro il Barcellona, atteso il 25 ottobre al Camp Nou, il Real affronterà il Siviglia il 18 ottobre: la presenza di Vinícius contro i blaugrana dipenderà dall’entità della squalifica che verrà decisa dal Comitato di Competizione. Intanto i blancos devono pensare anche al prossimo impegno europeo, la sfida di Champions League contro la Roma.