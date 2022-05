Real Madrid, indiscrezione clamorosa dall’Inghilterra: riecco Ronaldo

Clamorosa indiscrezione proveniente dall’Inghilterra per il Real Madrid. Cristiano Ronaldo sarebbe di nuovo nel mirino dei Blancos

Come riportato dal Daily Mail, il Real Madrid starebbe pensando al clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo in vista della prossima stagione. Il portoghese è in rotta con il Manchester United e l’ipotesi Blancos non sarebbe da scartare.

CR7 potrebbe infatti essere la prima scelta di Ancelotti nel caso in cui dovesse sfumare l’acquisto di Mbappé.