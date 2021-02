Real Madrid, Isco fuori dal progetto di Zidane: non solo la Juventus su di lui

Isco non rientra più nei piani di Zinedine Zidane al Real Madrid: il fantasista spagnolo è corteggiato da diversi club come la Juventus

Isco in uscita dal Real Madrid, il talento spagnolo sta giocando sempre meno e al momento non sembra rientrare nei progetti di Zinedine Zidane. Dopo diversi rumors relativi all’estate scorsa, a giugno Isco potrebbe realmente lasciare i blancos in cambio di un’offerta adeguata.

Al momento la Juventus, che non cerca giocatori in quel ruolo, sembra mantenere le distanze sul giocatore mentre resta vivo quello di altri club di Liga e Premier. Per comprendere al meglio il destino di Isco – scrive Fabrizio Romano – si dovranno prima sciogliere i dubbi riguardo il futuro di Zinedine Zidane.