Real Madrid, Jovic viola la quarantena: denunciato

L’attaccante del Real Madrid Jovic è stato denunciato per aver violato la quarantena imposta dall’emergenza Coronavirus

Luka Jovic è stato denunciato dalle autorità serbe per aver violato la quarantena imposta dall’emergenza Coronavirus, ormai diffusa a livello globale. L’attaccante del Real Madrid è volato in Serbia per festeggiare il compleanno della fidanzata Sofija.

Queste le dichiarazioni del ministro dell’Interno Nebojsa Stefanovicai media locali: «Abbiamo denunciato anche alcuni esponenti dello sport che ne risponderanno dinanzi ai giudici».