Real Madrid, Kroos: «Con il Gladbach è come una finale»

Toni Kroos parla alla vigilia della sfida contro il Borussia Moenchgladbach, importantissima per il Real Madrid: le sue parole

«Per noi è come se fosse una finale. Zidane? Non è che le sconfitte sono solo colpa sua. Ho letto di problemi di motivazione da parte nostra ma non è così. In Champions non ci sono squadre piccole e una sconfitta ci può stare. Adesso però abbiamo la pressione addosso di dover vincere a tutti i costi».