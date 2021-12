Real Madrid, Marcelo ai saluti: pronto il ritorno alla Fluminense

Marcelo, chiuso dalla concorrenza, lascerà il Real Madrid nel mercato di gennaio. Ecco il futuro del terzino brasiliano

Come riferito dal quotidiano spagnolo Olè, Marcelo è pronto a lasciare il Real Madrid. Chiuso dalla concorrenza, il terzino brasiliano ha deciso di abbandonare il club blanco per fare ritorno in patria.

Nessun approdo alla Juve, che tanto lo aveva seguito, per il numero 12, pronto invece a tornare alla Fluminense per guadagnarsi una maglia verso Qatar 2022 con il Brasile.