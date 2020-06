Real Madrid, polemiche della Real Sociedad. Merino: «Gol annullato? A parti invertite…»

Il Real Madrid ha battuto 2-1 la Real Sociedad, ma sono scoppiate le polemiche per un gol annullato a Merino

Il Real Madrid, battendo ieri la Real Sociedad per 2-1, ha conquistato il primo posto in classifica a pari punti con il Barcellona. Sono state tante però le polemiche da parte degli avversari, soprattutto per una rete annullata a Merino. Lo stesso calciatore spagnolo, in una intervista a Movistar Tv, ha accusato i Blancos.

LE ACCUSE DI MERINO – «Sono orgoglioso del lavoro che ha fatto la mia squadra, ma ora siamo tutti arrabbiati. Non possiamo non esserlo visto come abbiamo perso. Il gol annullato? A parti invertite non so se…».