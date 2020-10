Real Madrid senza acquisti: non accadeva dal 1980

Il Real Madrid non ha fatto acquisti nell’ultima finestra di mercato. L’ultima volta fu nel 1980

Solo cessioni, e che cessioni, e nessun acquisto per il Real Madrid nella finestra di mercato chiusasi da poco. I Blancos hanno inserito solo Odegaard, Lunin e Odriozola, tutti rientrati dai prestiti, ma Zidane non ha abbracciato nessun volto nuovo. Il motivo, secondo La Gazzetta dello Sport, è da riportare al fatto che, in tempi di crisi come questi, il club spagnolo vuole fare economia per investire poi soldi ammodernare il Santiago Bernabeu e regalargli anche un tetto.

L’ultima volta che il Real non fece acquisti, fu nel 1980 ma i motivi erano ben diversi. Quella squadra, allenata da Boskov e guidata dal presidente Luis de Carlos, decise di puntare sulla cantera sia per la qualità della rosa che aveva appena vinto la Liga arrivando a 5 successi negli ultimi 6 anni; sia per la grande qualità del Castilla che quell’anno aveva eliminato corazzate quali Real Sociedad e Athletic, arrivando alla finale di Copa del Rey proprio contro il Real Madrid.