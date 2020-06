Real Madrid, Sergio Ramos: «Tornati alla normalità. Ora 10 finali»

Sergio Ramos ha parlato dopo la partita vinta contro l’Eibar: le dichiarazioni del capitano del Real Madrid

Sergio Ramos, difensore e capitano del Real Madrid, ha espresso le proprie considerazioni al termine della sfida vinta per 3-1 contro l’Eibar.

«Volevamo tornare a questo, alla normalità. Ne approfitto per mandare un messaggio: che si pensi al mondo delle imprese. Oggi era prevedibile non potessimo giocare la nostra migliore partita, ma abbiamo vinto e adesso ci aspettano altre dieci finali. Il cambio? È stato solo per un fastidio dovuto al sovraccarico muscolare, nulla di grave».