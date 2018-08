Probabilmente, il Real prima della fine del mercato, acquisterà un sostituto di Ronaldo: i quotidiani spagnoli sottolineano un assalto totale a uno dei due fenomeni

Il Real potrebbe arrestare la sua politica al risparmio. Le Merengues, hanno sempre ottenuto bilanci positivi in verde negli ultimi anni, credendo fortemente nei giovani e acquistando talenti sparsi nel mondo, per cercare di anticipare la concorrenza acquistando possibili crack. Tuttavia, i tifosi non sono affatto soddisfatti. Perchè in questo mercato se ne è andato via addirittura Ronaldo, e Courtois a parte, nessun nome altisonante è giunto dalle parti di Madrid.

Per questo motivo, i quotidiani iberici sono convinti che prima di settembre Perez sforni un colpo ad effetto. Per As, il club vincitrice delle ultime tre finali di Champions proverà a far di tutto per acquistare Mbappè, sfruttando i problemi di fair-play finanziario della squadra francese, la quale deve ancora riscattare totalmente l’enfant prodige dai monegaschi. Invece, per Marca, è più fattibile l’operazione Neymar. Per il quotidiano sportivo celebre in tutto il mondo, il PSG non avrebbe problemi a pagare la quota finale al Monaco per le prestazioni di Kylian, il che renderebbe meno proibitivo un sacrificio del brasiliano. Inoltre, il Real non avrebbe problemi a spendere più di 200 milioni per O’Ney.